Geride kalan sezonun başında Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e kiralanan Dimitris Pelkas, sezonu tamamlamasının ardından sarı - lacivertlilerle olan sözleşmesinin de sonuna geldi. Bonservisini eline alan Yunan yıldızın adı birçok kulüple anılırken, teknik direktörlük görevine Servet Çetin'i getiren Sivasspor'dan sürpriz bir atak geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin 5 Ekim 2020 tarihinde PAOK'tan transfer ettiği Dimitris Pelkas, geçen sezonun başında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'e kiralanmıştı. İngiliz temsilcisindeki görevini tamamladıktan sonra sarı - lacivertlilerdeki sözleşmesinin de sonuna gelen Yunan yıldız, bonservisini eline almıştı.
TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK
Birçok kulübün transfer listesinde olan Pelkas için Süper Lig ekibi Sivasspor harekete geçti. Teknik direktörlük görevine Servet Çetin'i getiren kırmızı - beyazlılar, oyuncunun menajeriyle temas kurdu. 29 yaşındaki futbolcu için tüm şartlar zorlanacak.
2 GOL 1 ASİST
Hull City'de 26 resmi maça çıkan Pelkas, 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.
Fenerbahçe'nin 5 Ekim 2020 tarihinde PAOK'tan transfer ettiği Dimitris Pelkas, geçen sezonun başında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'e kiralanmıştı. İngiliz temsilcisindeki görevini tamamladıktan sonra sarı - lacivertlilerdeki sözleşmesinin de sonuna gelen Yunan yıldız, bonservisini eline almıştı.
TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK
Birçok kulübün transfer listesinde olan Pelkas için Süper Lig ekibi Sivasspor harekete geçti. Teknik direktörlük görevine Servet Çetin'i getiren kırmızı - beyazlılar, oyuncunun menajeriyle temas kurdu. 29 yaşındaki futbolcu için tüm şartlar zorlanacak.
2 GOL 1 ASİST
Hull City'de 26 resmi maça çıkan Pelkas, 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.