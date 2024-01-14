Sivasspor'dan Romanya'ya gitti!

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da bir ayrılık yaşandı.



Sivasspor, Kader Keita'nın CFR Cluj'a transfer olduğunu açıkladı.



Sivasspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:



"Futbolcumuz Kader Keita'nın kalıcı transferi için Romanya 1. Lig ekibi CFR Cluj ile anlaşma sağlanmıştır.



Keita'ya kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."



