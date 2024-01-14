Sivasspor'dan Romanya'ya gitti!

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da bir ayrılık yaşandı.
Sivasspor, Kader Keita'nın CFR Cluj'a transfer olduğunu açıkladı.
Sivasspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Futbolcumuz Kader Keita'nın kalıcı transferi için Romanya 1. Lig ekibi CFR Cluj ile anlaşma sağlanmıştır.
Keita'ya kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."
Sivasspor, Kader Keita'nın CFR Cluj'a transfer olduğunu açıkladı.
Sivasspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Futbolcumuz Kader Keita'nın kalıcı transferi için Romanya 1. Lig ekibi CFR Cluj ile anlaşma sağlanmıştır.
Keita'ya kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."