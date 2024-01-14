Sivasspor'dan Romanya'ya gitti!

Sivasspor, Kader Keita'nın CFR Cluj'a transfer olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'dan Romanya'ya gitti!
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14 Ocak 2024 11:25
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da bir ayrılık yaşandı.

Sivasspor, Kader Keita'nın CFR Cluj'a transfer olduğunu açıkladı.

Sivasspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbolcumuz Kader Keita'nın kalıcı transferi için Romanya 1. Lig ekibi CFR Cluj ile anlaşma sağlanmıştır.

Keita'ya kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

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