Sivasspor'dan Rey Manaj açıklaması

Sivasspor, ismi birçok takımla anılan Rey Manaj ile ilgili açıklama yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sivasspor'dan Rey Manaj açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ağustos 2024 22:33
Sivasspor Kulübü, adı son günlerde transferde birçok takımla anılan Rey Manaj hakkında açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Rey Manaj'ın transfer olacağı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde basında ve sosyal medyada futbolcumuz Rey Manaj'ın transferi hakkında çıkan asılsız haberlere istinaden, camiamızı ve kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur. Rey Manaj ile ilgili hiçbir kulüpten resmi bir transfer teklifi gelmemiştir. Taraftarlarımızdan ve spor kamuoyundan, yalnızca resmi kanallarımızdan yapılan açıklamalara itibar etmelerini rica ediyoruz."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery