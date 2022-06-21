Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da yol ayrımı yaşandı. Kırmızı-beyazlılar, Jorge Felix ile yola devam edilmeyeceğini resmi olarak açıkladı.



SİVASSPOR FELIX İLE YOLLARINI AYIRDI



Sivasspor'dan yapılan açıklamada, "4 Ağustos 2020 tarihinde renklerimize bağladığımız Jorge Felix'in sözleşmesi 30 Haziran 2022 tarihinde sona erdi. Felix'e bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" ifadelerinine yer verildi.



JORGE FELIX'İN SİVASSPOR PERFORMANSI



2 sezonda 40 kez Sivasspor forması giyen Jorge Felix, 6 kez gol sevinci yaşadı. Futbolcunun güncel piyasa değeri 500 bin Euro olarak gösteriliyor.





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