Sivasspor'dan Gürcistan'a gitmek isteyen taraftarlarına uyarı

Sivasspor Kulübü, Dinamo Batum ile deplasmanda oynayacakları maça kırmızı-beyazlı taraftarların kabul edilmeyeceğini duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; sivasspor.org.tr
Abone Ol
Sivasspor'dan Gürcistan'a gitmek isteyen taraftarlarına uyarı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ağustos 2021 18:52
Sivasspor Kulübü, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Dinamo Batum ile deplasmanda oynayacakları maça kırmızı-beyazlı taraftarların kabul edilmeyeceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sivasspor ile Dinamo Batum arasında 5 Ağustos Perşembe günü Gürcistan'da oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu maçına çok sayıda taraftarın gelmek için talepte bulunduğu belirtildi.

UEFA İcra Komitesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şartları çerçevesinde maçlarda konuk takım taraftarlarına izin vermediğinin aktarıldığı açıklamada, "Elimizde olmayan sebeplerden dolayı taraftarlarımızın bu maçta yer alamayacağını ve buna istinaden taraftarlarımızın herhangi bir organizasyon içerisine girmemesini önemle rica ederiz. Gürcistan deplasmanına gelemeyecek tüm taraftarımızı 12 Ağustos'ta sahamızda oynayacağımız rövanş maçına bekler, taraftarımızın coşkuyla takımımızı desteklemesini dileriz." ifadelerine yer verildi.

 

Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.