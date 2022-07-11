Sivasspor'dan golcü sağ kanat hamlesi

Forvete Polonya'dan Angielski'yi getiren Sivasspor, sağ kanada da transfer yapmaya hazırlanıyor.
Yiğidolar'ın bonservisi Brezilya ekibi Fluminense'de bulunan geçen sezonu kiralık olarak Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Wasl'da geçiren Michel Araujo için kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. 25 yaşındaki Uruguaylı kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon boy gösterdiği 29 maçta 13 gol, 2 asist katkısı sağladı.
Yiğidolar'ın bonservisi Brezilya ekibi Fluminense'de bulunan geçen sezonu kiralık olarak Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Wasl'da geçiren Michel Araujo için kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. 25 yaşındaki Uruguaylı kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon boy gösterdiği 29 maçta 13 gol, 2 asist katkısı sağladı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ