Sivasspor'dan Galatasaray operasyonu!

9 oyuncuyla yollarını ayıran ve şu ana kadar 4 transfer yapan Sivasspor, sezonun ilk resmi maçında Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu. Süper Kupa'yı kaybeden kırmızı beyazlılarda kadronun darlığı net şekilde hissedilirken, teknik direktör Rıza Çalımbay da bir an önce gereken transferlerin yapılması gerektiğini söyledi.Çalışmaları hızlandıran Sivasspor yönetimi, ilk olarak tekrar Galatasaray'ın kapısını çaldı.Uzun süredir Morutan'ı isteyen Kırmızı beyazlılar, Rumen yıldızı kısa zamanda bitirmeyi hedefliyor. Yiğido'nun Galatasaray'daki bir diğer hedefi; eski oyuncusu Emre Kılınç. Sarı kırmızılı takımda yedek kalan ve kamp sürecini de iyi geçirmeyen Emre'nin kiralanması planlanıyor.Morutan'ın ayrılığı konusunda yeşil ışık yakan Okan Buruk'un, Emre Kılınç için vereceği cevaba göre hareket edilecek. Yiğidolar, orta sahanın merkezine de net bir oyuncu arıyor. Faycal Fajr'in boşluğunu henüz dolduramayan Sİvasspor, Avrupa'dan pek çok isimle temasta.