Sivasspor'dan Fenerbahçe sözleri için yalanlama

Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz'a sosyal medyada atfedilen bazı ifadelerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'dan Fenerbahçe sözleri için yalanlama
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03 Mayıs 2021 00:51
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Kulübü, bazı sosyal medya hesaplarında Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın ifadesiymiş gibi paylaşılan cümlelerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son 2 sezondur sosyal medyada Otyakmaz'ın açıklamasıymış gibi süreklilik arz eder şekilde asılsız paylaşımlar yapıldığı ifade edildi.

Otyakmaz'ın, iç sahada yapılan karşılaşmaların ardından stadyum çıkışında maç değerlendirmesi dışında hiçbir medya kuruluşuna açıklama yapmadığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Başkanımız ligde devam eden şampiyonluk yarışı veya hakem hatalarıyla ilgili düşüncesini paylaşmamıştır. Son günlerde sosyal medyada özellikle Fenerbahçe sayfalarında Başkanımız Otyakmaz'ın ifadesiymiş gibi paylaşılan cümleleri Başkanımız hiçbir şekilde kullanmamış, kullanılan ifadeler tamamen hayal ürünüdür. Kamuoyunun bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemesini önemle rica ederiz."



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