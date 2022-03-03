Sivasspor'dan Borini'ye geçmiş olsun mesajı!

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 1-0 mağlup ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ün maç sırasında sakatlanan futbolcusu Fabio Borini için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'dan Borini'ye geçmiş olsun mesajı!
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03 Mart 2022 00:14
Sivasspor, maçta sakatlanan Fatih Karagümrük oyuncusu Fabio Borini'ye "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Fabio Borini'nin bir an önce sağlığına kavuşması temenni edilen açıklamada, "Demir Grup Sivasspor'umuz ile VavaCars Fatih Karagümrük arasında bugün oynanan mücadelenin 43. dakikasında girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanan Fabio Borini'ye 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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