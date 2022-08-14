Sivasspor'dan, Beşiktaş'a şartlı onay

4+1 YILLIK TEKLİF

Beşiktaş, Emirhan İlkhan'ın Torino'ya transferi sonrası gündeme gelen Kerem Atakan Kesgin için önemli mesafe kat etmişti.İşi sonlandırmak için Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ile görüşen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 21 yaşındaki orta saha için söz aldı ama iş sonuca varmadı. Büyük potansiyeli olduğu düşünülen Kerem için taraflar 1.1 milyon Euro seviyelerinde buluştu. Ancak Sivasspor'un bu ayrılığa orta sahaya hücuma dönük bir takviye yaptıktan sonra onay vereceği kaydedildi. Bu arada siyah-beyazlıların para dışında Sivas'a bir önerisi de Tyler Boyd oldu. İki sezon önce kiralık olarak kırmızı-beyazlılarda forma giyen ABD'li oyuncunun, Kerem'in bonservisini düşürmek kaydıyla kendilerine verilebileceğini Sivas'a iletti.Transfer için önce Sivasspor ile görüşerek büyük ölçüde anlaşan Beşiktaş'ın, son onayı aldıktan sonra 21 yaşındaki Kerem Atakan Kesgin'e de 4+1 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi.