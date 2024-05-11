Sivasspor'dan Beşiktaş'a ret; yeni teklif yolda

Beşiktaş yeni sezon transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Öncelikle teknik direktör konusunu çözmeye çalışan yönetim, bir yandan da bu sezon gösterdiği performansıyla öne çıkan oyuncuları yakın takibe aldı.
TEMASLAR BAŞLADI
Bu isimlerin başında da Sivasspor'un başarılı forveti Rey Manaj geliyor. Siyah-beyazlı yönetim, transferin gözdesi haline gelen 27 yaşındaki Manaj için Sivasspor'la temasa geçti.
Beşiktaş'ın kırmızı-beyazlı ekibe yıldız golcünün fiyatını sorduğu Sivasspor'un ise 2 senelik daha sözleşmesi bulunan oyuncusu için kapıyı 10 milyon euro'dan açtığı öğrenildi.
TEKLİFE SICAK BAKMADILAR
Beşiktaşlı yetkililer ise yapılan ilk görüşmede bu rakamın çok yüksek olduğunu belirterek "Para+oyuncu" takasıyla bu transferi gerçekleştirmek istediklerini ilettiler.
Sivasspor cephesinden şu ana kadar herhangi bir yanıt gelmediği öğrenildi. Kırmızı-beyazlıların, sezonu etkili bir performansla geçiren Manaj için "Oyuncumuza yurt dışından da teklifler geliyor, bu nedenle takas değil peşin para taleplerine daha sıcak bakabiliriz" dediği belirtildi.
YENİ TEKLİF YAPILACAK
Hasan Arat başkanlığındaki siyah-beyazlıların da, kupa finalinin ardından yeni teknik direktörün belli olmasıyla birlikte yeni teklifini sunacağı ifade edildi.
Sivasspor'da yıldızlayan Manaj burada kariyer zirvesini yaşıyor. Kulüp kariyerindeki en çok golü (22) Sivasspor formasıyla atan Manaj, Milli takımda da 31 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.
TEMASLAR BAŞLADI
Bu isimlerin başında da Sivasspor'un başarılı forveti Rey Manaj geliyor. Siyah-beyazlı yönetim, transferin gözdesi haline gelen 27 yaşındaki Manaj için Sivasspor'la temasa geçti.
Beşiktaş'ın kırmızı-beyazlı ekibe yıldız golcünün fiyatını sorduğu Sivasspor'un ise 2 senelik daha sözleşmesi bulunan oyuncusu için kapıyı 10 milyon euro'dan açtığı öğrenildi.
TEKLİFE SICAK BAKMADILAR
Beşiktaşlı yetkililer ise yapılan ilk görüşmede bu rakamın çok yüksek olduğunu belirterek "Para+oyuncu" takasıyla bu transferi gerçekleştirmek istediklerini ilettiler.
Sivasspor cephesinden şu ana kadar herhangi bir yanıt gelmediği öğrenildi. Kırmızı-beyazlıların, sezonu etkili bir performansla geçiren Manaj için "Oyuncumuza yurt dışından da teklifler geliyor, bu nedenle takas değil peşin para taleplerine daha sıcak bakabiliriz" dediği belirtildi.
YENİ TEKLİF YAPILACAK
Hasan Arat başkanlığındaki siyah-beyazlıların da, kupa finalinin ardından yeni teknik direktörün belli olmasıyla birlikte yeni teklifini sunacağı ifade edildi.
Sivasspor'da yıldızlayan Manaj burada kariyer zirvesini yaşıyor. Kulüp kariyerindeki en çok golü (22) Sivasspor formasıyla atan Manaj, Milli takımda da 31 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.
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