Sivasspor'dan Antalyaspor'un açıklamasına cevap

Sivasspor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası final maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın centilmence geçmesini ve hak edenin kazanmasını diledi.



Kırmızı-beyazlı kulüp, 18 Mayıs Salı günü Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadele öncesi dün akşam bir açıklama yaptıklarını anımsattı.



Kupa finalinin centilmence geçmesi ve hak edenin kupayı kazanması temenni edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Antalyaspor'un küçük bir latifeyi motivasyon malzemesi olarak kullanmasını anlıyoruz ve Antalyaspor camiasını incittiysek özür diliyoruz. Ancak bize dik duruş dersi vermenin kimsenin haddi olmadığını da belirtmek isteriz. Geçtiğimiz yıllarda ligin son haftasında oynadığımız karşılaşmada aldığımız galibiyet ile rakibimizin küme düşmesine sebep olarak ligde kalmasını sağladığımız Antalyaspor'un dik duruşumuzu çabuk unutmuş olması da bizi üzmüş ve yaralamıştır. Futbol bir rekabet oyunudur. Bizler sahada rakip, saha dışında dost olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyoruz."



Sivasspor, dün, Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ı tebrik ettiği açıklamada, "Bugün şampiyonluğun tadını doyasıya çıkartın ancak yarından itibaren tek hedef Ziraat Türkiye Kupası Finali olsun. Kupa finalinde de aynı başarıyı göstermenizi diliyoruz. Avrupa yolunda buna ihtiyacımız var." ifadeleri kullanılmıştı.



Antalyaspor da bu açıklama şöyle yanıt vermişti:



"Çeyrek finalde evinde saf dışı bıraktığımız Sivasspor'un Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlarken Ziraat Türkiye Kupası finalinde de başarılar dilemesi bir Anadolu kulübü olarak bizi üzmüş ve yaralamıştır. Dik duruşların kupadan daha önemli olduğunu bilen bir camia olarak anlaşılan o ki görevimiz sadece kupayı almak değil, duruş dersi de vermek olacak."



Bu arada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın şampiyonluğa ulaşması durumunda Sivasspor, Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edecek.



