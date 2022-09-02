Sivasspor'dan Ahmed Musa bombası!

Ligde alınan kötü sonuçların ardından takıma takviyeler yapmak isteyen Sivasspor, gaza bastı.



Transfer sezonunun bitmesine sayılı günler kala Yiğidolar, santrfor arayışına girdi. Rıza Çalımbay'ın isteğiyle kadrosuna hem kanatlarda hem santrfor bölgesinde forma giyebilecek bir isim katmak isteyen Kırmızı Beyazlılar, son olarak Karagümrük forması giyen Nijeryalı yıldız Ahmed Musa ile 2 yıllığına anlaştı.



İmza için gelecek



29 yaşındaki Nijeryalı yıldız kariyerinde daha önce VVV Venlo, CSKA Moskova, Leicester City, Al Nassr ve Fatih Karagümrük formaları giydi. Nijerya Milli Takımı'nın formasını da 71 kez terleten Ahmed Musa'nın önümüzdeki günlerde Sivas'a gelerek resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.





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