Sivasspor'da zorlu maç öncesi 4 eksik

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor, evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'da zorlu maç öncesi 4 eksik
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23 Aralık 2022 15:55
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Ligde geride kalan 14 haftada 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan Sivas temsilcisi, 11 puan topladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte Kasımpaşa maçı öncesi Leke James, Aaron Appindangoye, Clinton N'Jie ve Alaaddin Okumuş'un sakatlığı bulunuyor.

 

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