Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig ekibi Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti.



Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gerede ilçesinde bulunan bir otelde çalışmalarını sürdüren Sivasspor, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirdi.



Kamp yapılan otelin sahasında, ısınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık çalışmasıyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise çift kale maç oynadı.



Demir Grup Sivasspor cuma günü yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.









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