Sivasspor'da Yacine Bourhane sürprizi

Gelecek sezon hem ligde hem kupada hem de UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Sivasspor, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.



Kırmızı-Beyazlı ekip, son olarak Fransa 2. Lig ekiplerinden Chamois Niort forması giyen yıldız adayı Yacine Bourhane'yi gündemine aldı. 22 yaşındaki ön libero ile kurulan ilk temaslarda olumlu sonuç alındığı öğrenildi.



Bourhane'nin de Yiğido'da forma giymeye sıcak baktığı bildirildi. İki taraf arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hızlanmasının beklendiği ve yüksek ihtimalle imzaların atılacağı belirtildi. Bourhane, geçen sezon çıktığı 31 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.







