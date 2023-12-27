Sivasspor'da savunmaya hedef: Thaqi

Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen, son olarak sahasında İstanbulspor'u 1-0'la geçen Sivasspor, kadrosunu takviye etmek için transfere hız verdi.



Kosova Football EN sayfasında yer alan habere göre; Yiğidolar, Kosova Ligi'nde FC Balkani forması giyen sağ bek oyuncusu Armend Thaqi ile ilgileniyor.



OCAK AYINDA NETLEŞİR



Transferiyle ilgili konuşan Thaqi, Sivasspor'un kendisiyle ilgilendiğini doğruladı. Tecrübeli savunmacı, henüz resmi bir teklif olmadığını ancak her şeyin ocak ayı transfer döneminde belli olacağını vurguladı.



SEZON PERFORMANSI



Sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden Kosovalı futbolcu, bu sezon 29 maçta 1 gol, 2 asist kaydetti.





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