Sivasspor'da savunmaya hedef: Thaqi

Sivasspor, Kosova Milli Takımı'nın sağ beki Armend Thaqi'nin peşinde. Kosova ekibi Balkani'de oynayan 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu da transferi doğruladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Sivasspor'da savunmaya hedef: Thaqi
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27 Aralık 2023 13:18
Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen, son olarak sahasında İstanbulspor'u 1-0'la geçen Sivasspor, kadrosunu takviye etmek için transfere hız verdi.

Kosova Football EN sayfasında yer alan habere göre; Yiğidolar, Kosova Ligi'nde FC Balkani forması giyen sağ bek oyuncusu Armend Thaqi ile ilgileniyor.

OCAK AYINDA NETLEŞİR

Transferiyle ilgili konuşan Thaqi, Sivasspor'un kendisiyle ilgilendiğini doğruladı. Tecrübeli savunmacı, henüz resmi bir teklif olmadığını ancak her şeyin ocak ayı transfer döneminde belli olacağını vurguladı.

SEZON PERFORMANSI

Sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden Kosovalı futbolcu, bu sezon 29 maçta 1 gol, 2 asist kaydetti.

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