Sivasspor'da Samsunspor öncesi son gelişmeler!

Sivasspor, Süper Lig'de pazar günü Samsunspor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'da Samsunspor öncesi son gelişmeler!
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13 Ocak 2024 14:56
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında pazar günü Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada, hakem Burak Şeker görev yapacak.

Ligde geride kalan haftalarda 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 25 puan topladı.

Süper Lig'de üçer sarı kart gören defans oyuncuları Caner Osmanpaşa ile Uğur Çiftçi, karşılaşma öncesi kart ceza sınırında bulunuyor.

Sivasspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunan Clinton N'Jie ve Ahmed Musa, Samsunspor karşısında forma giyemeyecek.

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