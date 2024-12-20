Sivasspor'da Samsun öncesi 3 eksik var!

Sivasspor, Süper Lig'de cumartesi günü Samsunspor'u ağırlayacak.

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Sivasspor'da Samsun öncesi 3 eksik var!
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20 Aralık 2024 12:37
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında cumartesi günü sahasında Reeder Samsunspor ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak olan kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde kampa girecek.

Sivasspor'da kırmızı kart cezalısı Uros Radakovic, sarı kart cezalısı Azizbek Turgunboev ile sakatlığı bulunan Jan Bieganski, Samsunspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucu 18 puan topladı.

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