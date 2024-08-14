Sivasspor'da Queensy Menig sakatlandı

Net Global Sivasspor, orta saha oyuncusu Queensy Menig'in sakatlandığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'da Queensy Menig sakatlandı
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14 Ağustos 2024 00:41
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, orta saha oyuncusu Queensy Menig'in sakatlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sivasspor'un ligin ilk haftasında Trabzonspor ile oynadığı maçta sakatlanan Menig'e yapılan kontrollerde futbolcunun sol arka adale kas tendonunda yırtık tespit edildiği belirtildi.

Sporcunun tedavisine sağlık ekibince başlanıldığı aktarılan açıklamada "Menig'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz." ifadesine yer verildi.

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