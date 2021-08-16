Sivasspor'da Pedro Henrique 4 hafta yok

Sivasspor'da Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique'nin sakatlığı nedeniyle 4 hafta forma giyemeyecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sivasspor'da Pedro Henrique 4 hafta yok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ağustos 2021 14:59
 Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique'nin sakatlığı nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Pedro Henrique'nin dün akşam gerçekleştirilen idmanda takım arkadaşı ile girdiği pozisyonda sakatlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp doktoru Burak Ayyıldız, 31 yaşındaki oyuncunun sol omzunun üzerine düşerek sakatlandığını belirterek, "Yapılan kontrollerde sol köprücük kemiğinde çıkık tespit edilen oyuncumuzun, en az 4 haftalık tedavi ve hazırlık sürecinin ardından müsabakalara hazır hale gelmesini planlıyoruz." ifadesini kullandı.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.