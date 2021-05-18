Spor Toto Süper Lig'de 2020-2021 sezonu sona erdi.
Ligi oynadığı 40 maçta topladığı 65 puanla 5. sırada tamamlayan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ile birlikte 10 futbolcunun sözlemleri sona eriyor.
Sivas Memleket gazetesinde yer alan habere göre; İkisi kiralık 10 futbolcunun sözleşmesinin sona erdiği kırmızı-beyazlı ekipte yönetim kurulunun başta teknik direktör Rıza Çalımbay'la anlaşma yapıp, ardından teknik heyetin vereceği rapor doğrultusunda kadroda yer alan sporcularla anlaşma zeminleri arayacağı öğrenildi.
Bazı futbolcularla yolların ayrılmasının beklendiği Sivasspor'da, kadroda yer alan futbolcuların sözleşme sona eriş tarihleri şöyle;
Ali Şaşal Vural 31 Mayıs 2024
Ahmet Oğuz 31 Mayıs 2022
Robin Yalçın 31 Mayıs 2021
Caner Osmanpaşa 31 Mayıs 2021
Uğur Çiftçi 31 Mayıs 2023
Claudemir 31 Mayıs 2021
Hakan Arslan 31 Mayıs 2021
Fayçal 31 Mayıs 2022
Erdoğan Yeşilyurt 31 Mayıs 2025
Max Gradel 31 Mayıs 2022
Charles Kayode 31 Mayıs 2021 Kiralık
Muammer Yıldırım 31 Mayıs 2024
Ziya Erdal 31 Mayıs 2024
Kerem Atakan Keskin 31 Mayıs 2023
Isaac Cofie 31 Mayıs 2021
Felix 31 Mayıs 2022
Rybalka 31 Mayıs 2021
Nınga 31 Mayıs 2021
Kone 31 Mayıs 2021
Tyler Boyd 31 Mayıs 2021 Kiralık
Samassa 31 Mayıs 2021
Camara 31 Mayıs 2022
Alaaddin Okumuş 31 Mayıs 2024
Aaron 31 Mayıs 2023
Ligi oynadığı 40 maçta topladığı 65 puanla 5. sırada tamamlayan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ile birlikte 10 futbolcunun sözlemleri sona eriyor.
Sivas Memleket gazetesinde yer alan habere göre; İkisi kiralık 10 futbolcunun sözleşmesinin sona erdiği kırmızı-beyazlı ekipte yönetim kurulunun başta teknik direktör Rıza Çalımbay'la anlaşma yapıp, ardından teknik heyetin vereceği rapor doğrultusunda kadroda yer alan sporcularla anlaşma zeminleri arayacağı öğrenildi.
Bazı futbolcularla yolların ayrılmasının beklendiği Sivasspor'da, kadroda yer alan futbolcuların sözleşme sona eriş tarihleri şöyle;
Ali Şaşal Vural 31 Mayıs 2024
Ahmet Oğuz 31 Mayıs 2022
Robin Yalçın 31 Mayıs 2021
Caner Osmanpaşa 31 Mayıs 2021
Uğur Çiftçi 31 Mayıs 2023
Claudemir 31 Mayıs 2021
Hakan Arslan 31 Mayıs 2021
Fayçal 31 Mayıs 2022
Erdoğan Yeşilyurt 31 Mayıs 2025
Max Gradel 31 Mayıs 2022
Charles Kayode 31 Mayıs 2021 Kiralık
Muammer Yıldırım 31 Mayıs 2024
Ziya Erdal 31 Mayıs 2024
Kerem Atakan Keskin 31 Mayıs 2023
Isaac Cofie 31 Mayıs 2021
Felix 31 Mayıs 2022
Rybalka 31 Mayıs 2021
Nınga 31 Mayıs 2021
Kone 31 Mayıs 2021
Tyler Boyd 31 Mayıs 2021 Kiralık
Samassa 31 Mayıs 2021
Camara 31 Mayıs 2022
Alaaddin Okumuş 31 Mayıs 2024
Aaron 31 Mayıs 2023