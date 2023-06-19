Sivasspor'da omurga dağıldı; Hücum - savunma

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına Sivasspor'da birçok oyuncunun sözleşmesi sona erdi.
Kırmızı beyazlı kulüpte Mustapha Yatabare, Leke James ve Jordy Caicedo gibi golcülerin Sivasspor ile olan sözleşmeleri sona erdi. Ligde 6 gol atan Yatabare ile 3'er gole imza atan Leke ve Caicedo ile kırmızı beyazlı yönetimin görüşme yapıp yapmayacağı merak ediliyor.
SAVUNMA DA DAĞILDI
Hücum oyuncularının yanı sıra Sivasspor savunmasının göbeğinde yer olan 4 oyuncudan 3'ünün de sözleşmesi sona erdi. 2022-2023 sezonunda oynanan süper lig, Avrupa Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında savunmanın göbeğinde görevler yapan Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa ve Dimitrios Goutas"ın kırmızı beyazlı ekiple mukaveleleri sona erdi.
(Sivas Memleket)
Kırmızı beyazlı kulüpte Mustapha Yatabare, Leke James ve Jordy Caicedo gibi golcülerin Sivasspor ile olan sözleşmeleri sona erdi. Ligde 6 gol atan Yatabare ile 3'er gole imza atan Leke ve Caicedo ile kırmızı beyazlı yönetimin görüşme yapıp yapmayacağı merak ediliyor.
SAVUNMA DA DAĞILDI
Hücum oyuncularının yanı sıra Sivasspor savunmasının göbeğinde yer olan 4 oyuncudan 3'ünün de sözleşmesi sona erdi. 2022-2023 sezonunda oynanan süper lig, Avrupa Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında savunmanın göbeğinde görevler yapan Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa ve Dimitrios Goutas"ın kırmızı beyazlı ekiple mukaveleleri sona erdi.
(Sivas Memleket)