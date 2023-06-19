Sivasspor'da omurga dağıldı; Hücum - savunma

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına Sivasspor'da birçok oyuncunun sözleşmesi sona erdi.Kırmızı beyazlı kulüpte Mustapha Yatabare, Leke James ve Jordy Caicedo gibi golcülerin Sivasspor ile olan sözleşmeleri sona erdi. Ligde 6 gol atan Yatabare ile 3'er gole imza atan Leke ve Caicedo ile kırmızı beyazlı yönetimin görüşme yapıp yapmayacağı merak ediliyor.Hücum oyuncularının yanı sıra Sivasspor savunmasının göbeğinde yer olan 4 oyuncudan 3'ünün de sözleşmesi sona erdi. 2022-2023 sezonunda oynanan süper lig, Avrupa Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında savunmanın göbeğinde görevler yapan Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa ve Dimitrios Goutas"ın kırmızı beyazlı ekiple mukaveleleri sona erdi.