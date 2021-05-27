Sivasspor'da Max Gradel ve Faycal Fajr'a milli davet

Sivasspor'un futbolcuları Max Gradel ve Faycal Fajr, ülke milli takımlarına çağrıldı

Haber; AA
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Sivasspor'da Max Gradel ve Faycal Fajr'a milli davet
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27 Mayıs 2021 14:48
Demir Grup Sivasspor'un futbolcuları Max Gradel ve Faycal Fajr, ülke milli takımlarına davet edildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Max Gradel, Fildişi Sahili'nin 12 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Gana ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosunda yer alacak.

Fayçal Fajr ise Fas'ın 8 Haziran Salı günü Gana'yı konuk edeceği hazırlık maçının kadrosuna çağrıldı.

Açıklamada, "İki sporcumuza da milli takımlarında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.


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