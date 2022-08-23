Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İsveç temsilcisi Malmö ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.



Ardından geniş alanda pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.



Ligde dün oynanan Corendon Alanyaspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması gerçekleştirdi.



Antrenmana kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferi Dia Saba da katıldı.



Sivasspor, çarşamba yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.



Demir Grup Sivasspor ile Malmö, 25 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.



Mücadelede Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Srdjan Jovanovic görev yapacak.





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