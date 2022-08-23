Sivasspor'da, Malmö hazırlıkları başladı

Sivasspor, Malmö ile oynayacağı rövanş karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sivasspor'da, Malmö hazırlıkları başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ağustos 2022 18:22
Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İsveç temsilcisi Malmö ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Ardından geniş alanda pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Ligde dün oynanan Corendon Alanyaspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmana kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferi Dia Saba da katıldı.

Sivasspor, çarşamba yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Demir Grup Sivasspor ile Malmö, 25 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Mücadelede Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Srdjan Jovanovic görev yapacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ