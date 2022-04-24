Sivasspor'da Leke James ve Kayode belirsizliği

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 25 Nisan Pazartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Abone Ol
Sivasspor'da Leke James ve Kayode belirsizliği
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Nisan 2022 14:53
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 25 Nisan Pazartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

Süper Lig'de çıktığı 33 maçta 10 galibiyet, 12 beraberlik, 11 yenilgiyle 42 puan toplayan ve 13. sırada yer alan Sivasspor, 52 puanla 6. sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor karşısında taraftarı önünde galibiyet arayacak.

Sivasspor'da sakatlığı bulunan Leke James ve Olarenwaju Kayode'nin karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği maç saatinde belli olacak.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ