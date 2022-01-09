Sivasspor'da Leke James ligde golle tanıştı

Sivasspor'un forveti Leke James, Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'da Leke James ligde golle tanıştı
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09 Ocak 2022 16:07
Demir Grup Sivasspor'un forvet oyuncusu Leke James, kırmızı-beyazlı ekibin deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada Sivasspor formasıyla ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.

Leke James karşılaşmanın 66. dakikasında rakip ağlara gönderdiği golle Sivasspor'a 3 puan kazandırmayı başardı.

Sivas ekibinin sezon başında Suudi Arabistan temsilcisi Al Qadisiyah'dan kadrosuna kattığı 29 yaşındaki Leke James, Sivasspor'un Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada da 2 gol atarak takımını bir üst tura taşımıştı.


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