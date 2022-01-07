Sivasspor'da, Konyaspor mesaisi sürüyor

Sivasspor, Süper Lig'de Konyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'da, Konyaspor mesaisi sürüyor
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07 Ocak 2022 23:15
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan futbolcular, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç oynadı.

Öte yandan, tedavisi tamamlanan Appindangoye de takımla birlikte çalışmalara başladı.

İttifak Holding Konyaspor ile Demir Grup Sivasspor, ikinci yarının ilk maçında 9 Ocak Pazar günü MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşacak.


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