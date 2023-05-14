Sivasspor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

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Sivasspor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürüyor
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14 Mayıs 2023 13:56
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar yaptı.

Sivasspor, pazartesi günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa, 16 Mayıs Salı günü saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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