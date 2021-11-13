Sivasspor'da Jorge Felix'in son durumu!

Süper Lig'de Sivasspor, 13. haftada karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sivasspor'da Jorge Felix'in son durumu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Kasım 2021 14:38
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres, çabukluk çalışmasıyla devam etti ve yarım sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Antrenmanda ülkelerinin milli takım kampında bulunan Dimitrios Goutas, Fayçal Fajr ile Max Gradel yer almadı.

Sakatlığı geçen Jorge Felix ise antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

Öte yandan Demir Grup Sivasspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Pazar günü saat 16.00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Yukatel Kayserispor ile hazırlık maçı yapacak.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.