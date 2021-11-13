Sivasspor'da Jorge Felix'in son durumu!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.



Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.



Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres, çabukluk çalışmasıyla devam etti ve yarım sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.



Antrenmanda ülkelerinin milli takım kampında bulunan Dimitrios Goutas, Fayçal Fajr ile Max Gradel yer almadı.



Sakatlığı geçen Jorge Felix ise antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.



Öte yandan Demir Grup Sivasspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Pazar günü saat 16.00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Yukatel Kayserispor ile hazırlık maçı yapacak.





İLGİLİ VİDEO