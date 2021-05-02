Sivasspor'da iki isim Gaziantep maçında yok

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 39. haftasında pazartesi günü Gaziantep ile mücadele edecek

Haber; AA
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Sivasspor'da iki isim Gaziantep maçında yok
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02 Mayıs 2021 16:14
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 39. haftasında pazartesi günü Gaziantep ile karşılaşacak.

Kalyon Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Sivasspor, ligde 55 puanla 7. sırada, Gaziantep ise 54 puanla 8. sırada bulunuyor.

Ligde oynadığı son 15 maçta 8 galibiyet ve 7 beraberlik alan Sivas temsilcisi, yenilmezlik serisini Gaziantep karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

Gaziantep maçı öncesi kırmızı-beyazlı ekipte, savunma oyuncuları Aaron Appindangoye ve Alaaddin Okumuş'un sakatlığı bulunuyor.



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