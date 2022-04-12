Sivasspor'da hedef Faycal Fajr ile sözleşme uzatmak

Sivasspor 'un başarılı orta saha oyuncusu Faycal Fajr'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yiğidolar bu sezon 4 gol atıp 4 de asist yaparak takımına önemli bir katkı veren, başarılı oyuncuyla yeni sözleşme yapmak istiyor.



33 yaşındaki futbolcunun kontrat görüşmeleri sezon bitmeden yapılacak. Deneyimli orta saha oyuncusunun da Sivasspor'da mutlu olduğu ve yoluna devam etmek istediği gelen haberler arasında.





İLGİLİ VİDEO