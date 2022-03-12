Sivasspor'da hazırlıklar tamamlandı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, çalışmalarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'da hazırlıklar tamamlandı
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12 Mart 2022 14:26
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Adana Demirspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Futbolcular, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.

Sivasspor, idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Adana Demirspor ile Demir Grup Sivasspor, saat 16.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaşacak.

Mücadelede hakem Çağdaş Altay görev yapacak.

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