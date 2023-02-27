Sivasspor'da hazırlıklar sürüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.



Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.



Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise 3 grup halinde yarı sahada çift kale maç yaptı.



Sivasspor, salı günü yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.





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