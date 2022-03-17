Sivasspor'da, hazırlıklar sürdü

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Altay ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'da çalışmalar devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; sivasspor.org.tr
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Sivasspor'da, hazırlıklar sürdü
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17 Mart 2022 15:08
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Mart Pazar günü sahasında Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Kaleciler Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış ve Baver Kuçkar ise antrenmanın bir bölümünde kaleci antrenörü Zafer Özgültekin yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

Sivasspor, 18 Mart Cuma günü yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Sivasspor ile Altay, 20 Mart Pazar günü saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

 
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