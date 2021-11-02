Sivasspor'da Giresunspor hazırlıkları sürüyor

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü sahasında GZT Giresunspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.



Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.



Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynadı.



Sivasspor, çarşamba günü yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.



Demir Grup Sivasspor ile GZT Giresunspor, 6 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.





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