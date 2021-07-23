Sivasspor'da futbolculara iki gün izin verildi

Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay futbolculara 2 gün izin verildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'da futbolculara iki gün izin verildi
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23 Temmuz 2021 13:49
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Moldova temsilcisi Petrocub'u 1-0 yenen Demir Grup Sivasspor'da futbolculara 2 gün izin verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolculara teknik direktör Rıza Çalımbay tarafından 2 gün izin verildiği belirtildi.

Kırmızı-beyazlı ekip, 29 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de Petrocub ile Yeni 4 Eylül stadında oynayacağı rövanş mücadelesi için pazar günü Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde toplanacak ve saat 17.00'de yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başlayacak.


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