Sivasspor'da Dia Saba krizi

Sivasspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Dia Saba, Dünya Kupası arasında kriz çıkardı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'da Dia Saba krizi
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18 Kasım 2022 11:23
Dia Saba
Dia Saba
Sivasspor
Sivasspor'un bu sezonki yıldız isimlerinden Dia Saba, ailevi sorunları nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti. Sivasspor Yönetimi, sezon sonuna kadar takımda kalması için ikna etmeye çalışıyor.

Dia Saba, bu sezon 17 maçta 5 gol, 5 asistle takımın en etkili oyuncusu olarak ön plana çıktı. Sezon başında transfer edilirken kenti gezen, ancak eşini Sivas'a gelmeye ikna edemeyen Dia Saba, bu süreci yalnız geçirmişti. Eşi kente gelmediği için mutsuz olan Dia Saba'nın takımdan ayrılma kararı almasında bu durumun etkili olduğu öğrenildi.

Menajeri çağrıldı

Oyuncunun menajeriyle İstanbul'da bir görüşme yapacak olan Yiğidolar'ın sorunu ortadan kaldırmak için şartları zorlayacağı ifade edildi. Dia Saba'nın adı son dönemde Arap Yarımadası'ndan da takımlarla anılmıştı.

 

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