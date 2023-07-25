Sivasspor'da çalışmalar sürüyor!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Erzurum'daki ikinci etap kampı devam ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'da çalışmalar sürüyor!
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25 Temmuz 2023 14:34
Süper Lig'in köklü ekiplerinden Sivasspor'un 2. etap kampı sürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından savunma ve pres çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde kaleli sınırlı alan oyunu oynadı.

Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

 
 
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