Sivasspor'da çalışmalar sürüyor!

Süper Lig'in köklü ekiplerinden Sivasspor'un 2. etap kampı sürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından savunma ve pres çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde kaleli sınırlı alan oyunu oynadı.
Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından savunma ve pres çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde kaleli sınırlı alan oyunu oynadı.
Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.