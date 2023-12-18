Sivasspor'da Başakşehir öncesi tek eksik

Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaşacak Sivasspor, bu maçta bir oyuncusundan faydalanamayacak. Sivasspor'da sakatlığı devam eden Emrah Başsan bu maçta forma giyemeyecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'da Başakşehir öncesi tek eksik
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18 Aralık 2023 14:42
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında salı günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Ligde geride kalan haftalarda 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlı ekip, 18 puan topladı.

Başakşehir maçı öncesinde Sivasspor'da Emrah Başsan'ın sakatlığı bulunuyor.

Süper Lig'de bu sezon üçer sarı kart gören forvet Rey Manaj, orta saha oyuncusu Samuel Saiz ve defans oyuncusu Caner Osmanpaşa, bu karşılaşma öncesi ceza sınırında yer alıyor.

Sivas temsilcisi, bugün yapacağı antrenmanın ardından RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket edecek.

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