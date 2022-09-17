Sivasspor'da, Ankaragücü mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.



Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu 2. hafta maçında dün deplasmanda CFR Cluj ile karşılaşan ve rakibini 1-0 mağlup eden Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maç için başkentte gitti.



Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ısınma hareketleriyle yapılan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından pas ve şut çalışmaları yapan futbolcular, son bölümde ise çift kale maç yaptı.



CFR Cluj maçında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması yaptı.



Ankaragücü ile Demir Grup Sivasspor, 18 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak.





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