Sivasspor'da Ahmet Oğuz sakatlandı

Sivasspor'un savunma oyuncusu Ahmet Oğuz'un sol uyluk arka adalesinde orta derece yırtık tespit edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; sivasspor.org.tr
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Sivasspor'da Ahmet Oğuz sakatlandı
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04 Şubat 2022 18:16
Demir Grup Sivasspor'da savunma oyuncusu Ahmet Oğuz, sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, hafta içi gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan Ahmet Oğuz'un sol uyluk arka adalesinde orta derecede yırtık tespit edildiği aktarıldı.

Oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.

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