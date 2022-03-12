Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak.
Yeni Adana Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Çağdaş Altay görev yapacak.
Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 8 galibiyet, 10 beraberlik, 10 yenilgiyle 34 puan toplayan ve 14. sırada yer alan Sivasspor, 45 puanla 6. sırada bulunan Adana Demirspor karşısında galibiyet arayacak.
Sivasspor'da sakatlığı bulunan Mustafa Yatabare ve Leke James karşılaşmada forma giyemeyecek.
Yeni Adana Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Çağdaş Altay görev yapacak.
Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 8 galibiyet, 10 beraberlik, 10 yenilgiyle 34 puan toplayan ve 14. sırada yer alan Sivasspor, 45 puanla 6. sırada bulunan Adana Demirspor karşısında galibiyet arayacak.
Sivasspor'da sakatlığı bulunan Mustafa Yatabare ve Leke James karşılaşmada forma giyemeyecek.