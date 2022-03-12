Sivasspor'da Adana maçı öncesi 2 eksik

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak Sivasspor'da hazırlıklar tamamlandı. Sivas ekibinde karşılaşma önce 2 eksik bulunuyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'da Adana maçı öncesi 2 eksik
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12 Mart 2022 09:50
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak.

Yeni Adana Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Çağdaş Altay görev yapacak.

Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 8 galibiyet, 10 beraberlik, 10 yenilgiyle 34 puan toplayan ve 14. sırada yer alan Sivasspor, 45 puanla 6. sırada bulunan Adana Demirspor karşısında galibiyet arayacak.

Sivasspor'da sakatlığı bulunan Mustafa Yatabare ve Leke James karşılaşmada forma giyemeyecek.

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