Sivasspor'da Aaron ve Ziya Erdal'dan bir ilk!

Sivasspor'da iki oyuncu Hatay müsabakasıyla bu sezonki ilklerine imzalar attılar.



Müsabakaya kaptan olarak çıkan Ziya Erdal, bu sezonki ilk golünü Hatay'da attı.



Geçirdiği uzun bir sakatlık döneminin ardından yeniden sahalara dönen ve ligde çok az süre alan ancak Ziraat Türkiye Kupasında görev yapan savunma oyuncusu Aaron ise ligde bu sezon ilk kez Hatayspor maçında sahaya 11'de çıktı ve müsabakada 90 dakika görev yaptı. İki başarılı ismin Hatay müsabakasında kendilerine verilen görevleri iyi şekilde yapmaları teknik heyet, yönetim ve taraftarlardan beğeni topladı. (Sivas Memleket Gazetesi)





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