Sivasspor'da 35'lik Mustapha Yatabare için karar

Sivasspor'un Malili forveti Mustapha Yatabare, maçlardaki performansı ve istatistikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 35 yaşındaki futbolcu, Süper Lig tarihinde Sivasspor formasıyla üst üste 3 sezon 10'dan fazla gol atan oyuncular arasına girmeyi başararak, adını tarihe yazdırdı.



Bu sezon Sivasspor formasıyla 40 maça çıkan Mustapha Yatabare, 25 kez de ilk 11'de görev aldı. Rıza Çalımbay'ın vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alan Malili futbolcunun Kırmızı-Beyazlı kulüple olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek. Yatabare'nin sergilediği bu performansı daha önce kulübün unutulmaz oyuncuları Aatif ve Mehmet Yıldız da ortaya koymuştu.



Çalımbay'ın gözdesi



Trabzonspor 'la başladığı Türkiye serüveninde Karabükspor ve Konyaspor formaları da giyen Yatabare, Sivasspor'da Rıza Çalımbay'la beraber kulübün en önemli isimlerinden biri haline geldi.





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