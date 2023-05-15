Sivasspor'da 2 eksik!

Sivasspor ligde, salı günü Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'da 2 eksik!
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15 Mayıs 2023 11:43
Son güncelleme 15 Mayıs 2023 11:46
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında salı günü Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Ligde geride kalan 33 haftada 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekibin, 37 puanı bulunuyor.

Sivas temsilcisinde Kasımpaşa maçı öncesi savunma oyuncusu Ziya Erdal'ın sakatlığı bulunurken, golcü oyuncu Mustapha Yatabare ise kırmızı kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

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