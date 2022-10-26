Sivasspor, Cluj maçına hazır

Sivasspor, Konferans Ligi'nde Cluj ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; sivasspor.org.tr
Abone Ol
Sivasspor, Cluj maçına hazır
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ekim 2022 19:18
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5. hafta maçında perşembe CFR Cluj ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Futbolcular, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı.

Mücadelenin hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile CFR Cluj, perşembe saat 22.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ