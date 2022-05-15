Sivasspor, Çaykur Rizespor deplasmanında!

Sivasspor, Süper Lig'in 37. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Suat Arslanboğa görev yapacak.
Süper Lig'de çıktığı 36 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik, 12 yenilgiyle 48 puan toplayan ve 12. sırada yer alan Sivasspor, 36 puanla 17. sırada bulunan Çaykur Rizespor karşısında galibiyet arayacak.
Sivasspor'da sakatlığı bulunan Leke James karşılaşmada forma giyemeyecek, hasta olan Kerem Atakan Kesgin ile Moussa Konate'nin durumuna ise sağlık ekibi karar verecek.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Suat Arslanboğa görev yapacak.
Süper Lig'de çıktığı 36 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik, 12 yenilgiyle 48 puan toplayan ve 12. sırada yer alan Sivasspor, 36 puanla 17. sırada bulunan Çaykur Rizespor karşısında galibiyet arayacak.
Sivasspor'da sakatlığı bulunan Leke James karşılaşmada forma giyemeyecek, hasta olan Kerem Atakan Kesgin ile Moussa Konate'nin durumuna ise sağlık ekibi karar verecek.
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