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Sivasspor Carl Medjani'nin sözleşmesini fesh etti

Sivasspor, Carl Medjani ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com
Sivasspor Carl Medjani'nin sözleşmesini fesh etti
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05 Ocak 2019 15:00
Sivasspor, Carl Medjani ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini açıkladı.

Sivasspor'dan yapılan açıklamada; "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Carl Medjani arasındaki 25.08.2017 başlangıç ve 31.05.2019 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.Carl Medjani'ye bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki futbol hayatında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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