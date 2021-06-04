Sivasspor, Çalımbay ile sözleşme imzaladı

Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, Çalımbay ile sözleşme imzaladı
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04 Haziran 2021 18:37
Sivasspor Kulübü, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yeni sözleşme imzalanacağını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sivas'ın takımı, Sivas'ın antrenörü. Hedefimiz aynı, heyecanımız aynı, umudumuz aynı. Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile 3. sezonda da yolumuza devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Her konuda anlaşma sağlanan tecrübeli teknik adam için yarın (5 Haziran) saat 12.00'de 4 Eylül Stadı'nda imza töreni düzenlenecek.

Öte yandan Çalımbay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Sivas Numune Hastanesinde aşı olan Çalımbay'a, Başhekim Yardımcısı Rağıp Sarıismailoğlu eşlik etti.


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